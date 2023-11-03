Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Okezone.com Mengajar di SMAN 35 Jakarta, Edukasi Literasi di Bulan Bahasa

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:50 WIB
Okezone.com Mengajar di SMAN 35 Jakarta, Edukasi Literasi di Bulan Bahasa
Okezone berikan edukasi literasi di bulan bahasa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berbahasa dan bertutur bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu wujud implementasi berbudaya. Tahukah kamu bahwa bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa dan sastra Indonesia? Karena itu Okezone ikut merayakannya dengan memberikan edukasi literasi di SMAN 35 Jakarta dengan tema Semarak Bulan Bahasa (Sebulsa).

Bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa dan sastra Indonesia sejak tahun 1980, hingga saat ini. Ada satu peristiwa penting yang merupakan wujud cinta bahasa Indonesia yaitu momen Sumpah Pemuda. Para pemuda memberikan pesan agar kita melestarikan bahasa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Okezone.com ikut serta dalam melestarikan bulan bahasa itu dengan memberikan edukasi literasi dalam talkshow dan berbagai aktivitas seru lainnya di SMAN 35 Jakarta. Apalagi baru saja kita merayakan Sumpah Pemuda, di mana para pemuda mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu.

Bulan Bahasa dan Sastra merupakan sebuah momen penting bagi Indonesia khususnya siswa sekolah, untuk memahami dan merayakan kekayaan bahasa serta sastra yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Bulan Bahasa dan Sastra bukan hanya sekedar perayaan semata, tetapi bagi Okezone juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan makna yang mendalam dan mensosialisasikannya.

"Bulan Bahasa dan Sastra merupakan sebuah momen penting untuk memahami dan merayakan kekayaan bahasa serta sastra yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Bulan Bahasa dan Sastra bukan hanya sekedar perayaan semata, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan makna yang mendalam," ujar Pemimpin Redaksi Okezone Muhammad Budi Santosa, Jumat (3/11/2023).

