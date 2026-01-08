JAKARTA - Ini jadwal resmi dan cara registrasi akun SNPMB siswa untuk mendaftar SNBP 2026. SNPMB diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yang dibentuk oleh Mendiktisaintek bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) untuk mempersiapkan dan melaksanakan tes masuk PTN dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun penerimaan PTN ada tiga jalur yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Mandiri yang diselenggarakan oleh PTN. Pendaftaran SNBP 2026 akan segera dibuka. Berikut adalah jadwal lengkap SNBP 2026.
Pengumuman Kuota Sekolah 29 Desember 2025
Masa Sanggah 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 5 – 26 Januari 2026
Pengisian PDSS oleh Sekolah 5 Januari – 2 Februari 2026
Registrasi Akun SNPMB Siswa12 Januari – 18 Februari 2026
Pendaftaran SNBP 3 - 18 Februari 2026
Pengumuman Hasil SNBP 31 Maret 2026
Masa Unduh Kartu Peserta SNBP 3 Februari - 30 April 2026
Registrasi Akun SNPMB Siswa 12 Januari – 7 April 2026
Pendaftaran UTBK-SNBT 25 Maret - 7 April 2026
Pembayaran Biaya UTBK 25 Maret - 8 April 2026
Pelaksanaan UTBK 21 - 30 April 2026
Pengumuman Hasil SNBT 25 Mei 2026
Masa Unduh Sertifikat UTBK 2 Juni – 31 Juli 2026
