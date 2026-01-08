Ini Jadwal Resmi dan Cara Registrasi Akun SNPMB Siswa untuk Daftar SNBP 2026

Ini Jadwal Resmi dan Cara Registrasi Akun SNPMB Siswa untuk Daftar SNBP 2026 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ini jadwal resmi dan cara registrasi akun SNPMB siswa untuk mendaftar SNBP 2026. SNPMB diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yang dibentuk oleh Mendiktisaintek bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) untuk mempersiapkan dan melaksanakan tes masuk PTN dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penerimaan PTN ada tiga jalur yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Mandiri yang diselenggarakan oleh PTN. Pendaftaran SNBP 2026 akan segera dibuka. Berikut adalah jadwal lengkap SNBP 2026.

Jadwal SNBP 2026

Pengumuman Kuota Sekolah 29 Desember 2025

Masa Sanggah 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026

Registrasi Akun SNPMB Sekolah 5 – 26 Januari 2026

Pengisian PDSS oleh Sekolah 5 Januari – 2 Februari 2026

Registrasi Akun SNPMB Siswa12 Januari – 18 Februari 2026

Pendaftaran SNBP 3 - 18 Februari 2026

Pengumuman Hasil SNBP 31 Maret 2026

Masa Unduh Kartu Peserta SNBP 3 Februari - 30 April 2026

Jadwal UTBK-SNBT 2026

Registrasi Akun SNPMB Siswa 12 Januari – 7 April 2026

Pendaftaran UTBK-SNBT 25 Maret - 7 April 2026

Pembayaran Biaya UTBK 25 Maret - 8 April 2026

Pelaksanaan UTBK 21 - 30 April 2026

Pengumuman Hasil SNBT 25 Mei 2026

Masa Unduh Sertifikat UTBK 2 Juni – 31 Juli 2026

Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan dimulai dan diakhiri pukul 15.00 WIB.

Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN dapat dilihat di laman masing-masing PTN yang dituju.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)