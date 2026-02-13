Apa Perbedaan Gelar S.Ak dengan S.E?

JAKARTA - Apa perbedaan gelar S.Ak dengan S.E? Jurusan Ilmu Ekonomi adalah program studi yang membahas cara individu, kelompok, atau negara mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya terbatas. Tujuannya untuk memahami bagaimana kebutuhan yang tidak terbatas bisa dipenuhi secara efisien.

Di jurusan Ilmu Ekonomi, kamu akan mempelajari berbagai aspek penting dalam sistem perekonomian, baik dari sudut pandang individu, pelaku usaha, hingga pemerintah. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa mata kuliah umum jurusan Ilmu Ekonomi, antara lain Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Internasional, Ekonomi Keuangan, Akuntansi, Matematika dan Statistika, Manajemen, Perbankan, hingga Kewirausahaan.

Apa Bedanya Gelar S.Ak dengan S.E?

Setelah menyelesaikan kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi, kamu akan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Gelar ini diberikan sebagai tanda bahwa kamu telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di bidang ekonomi secara formal.

Sementara itu, gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) merupakan gerbang awal bagi Anda yang ingin membangun karier di bidang akuntansi. Program ini membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan fundamental dalam akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, audit, dan perpajakan.

Lulusan S.Ak. memiliki peluang karier yang luas di berbagai sektor, seperti:

Akuntan publik: Melakukan audit keuangan, memberikan jasa konsultasi pajak, dan membantu perusahaan dalam memenuhi regulasi akuntansi.

Akuntan internal: Melakukan pencatatan keuangan, menyusun laporan keuangan, dan membantu perusahaan dalam pengendalian internal.

Akuntan manajemen: Melakukan analisis keuangan, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis, dan mengelola biaya.

Dosen akuntansi: Mengajar akuntansi di perguruan tinggi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)