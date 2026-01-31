Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar PTN Terbaik di Jawa Barat 2025–2026 yang Jadi Incaran Calon Maba

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |22:46 WIB
Daftar PTN Terbaik di Jawa Barat 2025–2026 yang Jadi Incaran Calon Maba
Daftar PTN Terbaik di Jawa Barat 2025–2026 yang Jadi Incaran Calon Maba (Foto: Freepik)


A

JAKARTA – Daftar perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Jawa Barat untuk tahun akademik 2025–2026 kembali menjadi perhatian calon mahasiswa baru (maba). Salah satu rujukan yang banyak digunakan adalah pemeringkatan Webometrics, lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia yang dikelola Cybermetrics Lab, kelompok riset asal Spanyol.

Webometrics menilai kualitas kampus berdasarkan tiga indikator utama, yakni visibility (dampak dan eksistensi di dunia digital), openness (keterbukaan publikasi ilmiah), dan excellence (kualitas karya ilmiah). Pemeringkatan ini diperbarui secara berkala dua kali setahun, setiap Januari dan Juli.

PTN Terbaik di Jawa Barat versi Webometrics 2025.

1. Universitas Indonesia (UI)
Universitas Indonesia menempati posisi teratas sebagai kampus terbaik di Jawa Barat. Kampus yang berlokasi di Depok ini berada di peringkat 540 dunia dan peringkat 94 Asia. UI meraih skor Impact 365, Openness 693, dan Excellence 1000.

Tingginya peringkat tersebut berbanding lurus dengan ketatnya persaingan masuk UI. Setiap tahun, tingkat penerimaan mahasiswa baru hanya sekitar 3 persen dari total pendaftar, sehingga persiapan matang menjadi kunci utama.

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)
Institut Teknologi Bandung berada di peringkat 846 dunia dan 175 Asia, sekaligus menempati posisi keempat terbaik di Indonesia. Kampus unggulan di bidang sains, teknologi, seni, dan manajemen ini memperoleh nilai Impact 765, Openness 986, dan Excellence 1350.

Reputasi ITB sebagai kampus elit nasional membuat persaingan seleksi masuknya sangat kompetitif, didukung oleh rekam jejak alumni yang kuat di berbagai sektor.

3. Institut Pertanian Bogor (IPB University)
IPB University mencatatkan peringkat 935 dunia dan 205 Asia, serta berada di posisi keenam nasional. Kampus yang dikenal unggul dalam bidang pertanian, lingkungan, dan bioteknologi ini memperoleh skor Impact 722, Openness 735, dan Excellence 1748.

Halaman:
1 2
