Link dan Panduan Mudah Cek Rasionalisasi SNBP 2026 untuk Melihat Peluang Lolos PTN 2026

Link dan Panduan Mudah Cek Rasionalisasi SNBP 2026 untuk Melihat Peluang Lolos PTN 2026 (Foto: Freepik)

JAKARTA – Link dan panduan mudah cek rasionalisasi SNBP 2026 penting diketahui oleh siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 menjadi jalur favorit karena tidak menggunakan tes tertulis, melainkan menilai nilai rapor, prestasi, dan rekam jejak sekolah.

Untuk meningkatkan peluang lolos PTN 2026, siswa sangat disarankan melakukan rasionalisasi SNBP sebelum menentukan pilihan jurusan dan kampus. Proses ini membantu siswa menilai peluang secara objektif dan realistis sesuai kemampuan akademik.

Apa Itu Rasionalisasi SNBP 2026?

Rasionalisasi SNBP adalah analisis peluang kelulusan siswa berdasarkan sejumlah indikator penting, antara lain:

Nilai rapor semester 1–5

Prestasi akademik dan non-akademik

Akreditasi serta profil sekolah

Riwayat alumni sekolah yang diterima di PTN tujuan

Meski tidak menjamin kelulusan, rasionalisasi SNBP 2026 sangat membantu siswa menghindari pilihan jurusan yang terlalu berisiko dan meningkatkan peluang lolos seleksi.

Cara Cek Rasionalisasi SNBP 2026 Secara Online

Saat ini, cek rasionalisasi SNBP 2026 dapat dilakukan secara gratis dan online melalui beberapa platform pendidikan. Berikut panduan mudahnya:

1. Rasionalisasi SNBP 2026 via Ruangguru

Layanan ini tersedia mulai 25 November 2025 hingga 31 Maret 2026.

Langkah-langkahnya: