SNBP 2026 Mulai Berjalan, Ini Jadwal Penting dan Update-nya

JAKARTA - Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 resmi memasuki tahapan Registasi akun SNPMB. Jangan lupa untuk dicermati ya.

Mulai 5 Januari hingga 26 Januari 2026, seluruh sekolah di Indonesia diwajibkan melakukan Registrasi Akun SNPMB Sekolah sebagai langkah pertama dalam proses pendaftaran bagi siswa lulusan tahun 2026.

Tahun ini terdapat kebijakan baru yang menjadi perhatian utama. Yakni, panitia pusat menetapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu syarat siswa eligible untuk mengikuti SNBP 2026.

Berikut ini jadwal penting dan update pelaksanaan SNBP 2026 yang perlu diperhatikan sekolah dan siswa, seperti dikutip dari laman Undip, Minggu (18/1/2026).