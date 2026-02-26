Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral, Cara Guru Bangunkan Anak yang Tidur di Kelas Bikin Salfok

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |08:13 WIB
Viral, Cara Guru Bangunkan Anak yang Tidur di Kelas Bikin Salfok
Viral, Cara Guru Bangunkan Anak yang Tidur di Kelas Bikin Salfok. (Foto: Layar tangkap akun TikTok @ye.rahayu.ye)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video seorang siswa SMP yang tertidur di ruang kelas saat bulan Ramadan. Karena menjalankan ibadah puasa, siswa tersebut mengantuk dan tertidur di ruang kelas.

Namun yang menjadi sorotan, ia ditinggal oleh teman-teman sekelasnya dan tidak dibangunkan meski jam belajar telah selesai. Siswa laki-laki tersebut tampak tidur di bawah kolong meja paling belakang dengan ruang kelas yang sudah kosong.

Akhirnya, ia ditemukan oleh guru yang saat itu mengecek ruang kelas dan mendapati dirinya masih tertidur pulas. Guru tersebut sekaligus pemilik akun TikTok @ye.rahayu.ye yang mengunggah video siswa SMP tertidur itu ke media sosial.

Dikutip Kamis (26/2/2026), dalam video tersebut, sang guru tampak membangunkan siswanya dengan cara yang sangat lembut.

Hal ini membuat warganet salfok dan memuji guru tersebut. Guru itu mengatakan muridnya masih menjalankan ibadah di bulan puasa, meski sambil tertidur.

"Le (nak), murid ibu yang saleh, yang ganteng, bangun, Le," ujar guru tersebut saat membangunkan muridnya.

 

