HOME EDUKASI SEKOLAH

Syarat dan Cara Daftar KIP Kuliah Jalur SNBP 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |22:10 WIB
Syarat dan Cara Daftar KIP Kuliah Jalur SNBP 2026
Syarat dan Cara Daftar KIP Kuliah Jalur SNBP 2026 (Foto: Freepik)
JAKARTA – Pendaftaran KIP Kuliah 2026 untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dilakukan secara daring melalui laman resmi KIP Kuliah. Program ini ditujukan bagi siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Calon penerima wajib mendaftar KIP Kuliah terlebih dahulu, kemudian menggunakan nomor pendaftaran tersebut saat mendaftar SNBP melalui portal SNPMB.

Syarat Peserta KIP Kuliah 2026

Berikut persyaratan umum KIP Kuliah 2026:

  • Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Lulusan SMA/SMK/sederajat tahun 2024, 2025, atau 2026.
  • Memiliki potensi akademik baik, namun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
  • Memiliki salah satu bukti antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sekolah, Terdata di DTKS/PKH, Terdata dalam P3KE desil 1–4
  • Pendapatan kotor gabungan orang tua maksimal Rp4 juta per bulan atau maksimal Rp750.000 per anggota keluarga
  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  • Lulus seleksi SNBP 2026 di PTN atau PTS yang menerima KIP Kuliah.

Cara Daftar KIP Kuliah 2026 Jalur SNBP

Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1. Daftar Akun

