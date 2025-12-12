Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Lihat NPSN Sekolah untuk Syarat Daftar KIP Kuliah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |18:50 WIB
JAKARTA – Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) menjadi salah satu syarat penting bagi siswa yang akan mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Selain NPSN, siswa juga perlu menyiapkan NIK dan NISN saat proses registrasi. Namun, masih banyak siswa yang belum mengetahui cara mengecek NPSN sekolah mereka.

Berikut panduan lengkap untuk melihat NPSN sekolah:

Cara Melihat NPSN Sekolah

NPSN dapat dicek melalui laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada dua cara yang bisa dilakukan:

Cara Pertama: Melalui Menu Satuan Pendidikan

  • Buka laman referensi.data.kemdikbud.go.id.
  • Pilih menu Data Pendidikan → Satuan Pendidikan → Pendidikan Menengah (atau sesuaikan jenjang sekolah).
  • Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan tempat sekolah berada.
  • Setelah Kecamatan dipilih, akan muncul tabel berisi daftar sekolah lengkap dengan NPSN, alamat, kelurahan, dan status sekolah.
  • Cari nama sekolah pada tabel tersebut. Jika tidak ditemukan di halaman pertama, klik Next di bagian bawah tabel untuk melanjutkan pencarian.

Cara Kedua: Melalui Fitur Pencarian Sekolah/NPSN

  • Buka laman referensi.data.kemdikbud.go.id.
  • Pada bagian atas halaman, klik kolom Cari Sekolah/NPSN.
  • Ketik nama sekolah yang ingin dicari.
  • Sistem akan menampilkan data sekolah beserta NPSN-nya.

Dengan mengetahui NPSN melalui langkah-langkah di atas, siswa dapat melengkapi persyaratan KIP Kuliah dengan benar dan memulai pendaftaran tanpa kendala.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

