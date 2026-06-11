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Apakah Bantuan PIP Juni 2026 Sudah Cair? Begini Cara Mengecek Status Penerima

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |21:08 WIB
Apakah Bantuan PIP Juni 2026 Sudah Cair? Begini Cara Mengecek Status Penerima
Apakah Bantuan PIP Juni 2026 Sudah Cair? Begini Cara Mengecek Status Penerima (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 masih terus berlangsung. Memasuki pertengahan tahun, banyak siswa dan orang tua mulai mencari informasi terkait pencairan bantuan PIP Termin 2 serta cara memastikan apakah dana sudah masuk atau masih dalam proses.

PIP merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kapan PIP Termin 2 Cair?

Untuk tahun 2026, penyaluran PIP Termin 2 diperkirakan berlangsung mulai Mei hingga September. Meski demikian, waktu pencairan dana tidak selalu sama bagi setiap penerima.

Proses pencairan bergantung pada sejumlah faktor, seperti validasi data siswa, proses verifikasi oleh sekolah, serta kesesuaian data yang tercatat dalam sistem Dapodik. Karena itu, ada siswa yang menerima bantuan lebih cepat, sementara yang lain harus menunggu hingga proses administrasi selesai.

Selain itu, penerima dengan status SK Nominasi biasanya masih harus melakukan aktivasi rekening sebelum dana bantuan dapat dicairkan.

Cara Cek Penerima PIP 2026

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