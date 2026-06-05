Cara Cek Penerima PIP Pencairan Termin 2 2026

PROGRAM Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan pada tahun 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin.

Memasuki Termin 2, banyak siswa dan orangtua mulai mencari informasi mengenai status penerima bantuan. Mereka juga mencari cara mengecek apakah dana sudah cair atau belum. Lantas seperti apa cara mengeceknya? Simak ulasan berikut ini.

1. Cara Cek Penerima PIP Termin 2 2026

Pengecekan penerima PIP dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Kementerian Pendidikan. Jadi, tidak perlu datang ke sekolah atau dinas pendidikan.

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Buka situs resmi PIP di https://pip.kemendikdasmen.go.id

2. Pilih menu “Cari Penerima PIP”

3. Masukkan data siswa: NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), NIK (Nomor Induk Kependudukan)

4. Isi kode captcha sesuai tampilan

5. Klik tombol “Cek Penerima PIP”

6. Tunggu hasil yang akan menampilkan: Status penerima, Tahapan pencairan, Informasi rekening (jika sudah aktif)

Pengecekan PIP 2026 juga bisa dilakukan langsung lewat HP menggunakan browser seperti Chrome atau Safari. Tidak perlu aplikasi tambahan, cukup pastikan koneksi internet stabil agar proses pencarian data berjalan lancar.