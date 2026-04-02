Cara Mudah Cek NISN Online untuk Pencairan PIP dan Validasi Data Siswa 2026

JAKARTA – Cara mudah cek NISN online untuk pencairan PIP dan validasi data siswa 2026 penting diketahui oleh siswa maupun orang tua. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai upaya mendukung akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Program ini bertujuan meringankan biaya pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Kini, pengecekan status penerima PIP bisa dilakukan secara online hanya dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Cara Cek NISN Online untuk PIP 2026

Berikut langkah-langkah mudah yang bisa dilakukan:

Buka situs resmi PIP melalui browser di HP atau komputer

Masukkan NISN dan NIK siswa

Isi kode verifikasi (captcha)

Klik tombol “Cek Penerima PIP”

Sistem akan menampilkan data siswa, sekolah, dan status pencairan bantuan