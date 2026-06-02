Profil dan Pendidikan Ryamizard Ryacudu, Menhan Era Jokowi dan Veteran Perang yang Tutup Usia

PROFIL dan pendidikan Ryamizard Ryacudu menarik diulas. Menteri Pertahanan (Menhan) era Joko Widodo dan veteran perang ini tutup usia.

Kabar ini jadi duka mendalam utamanya bagi dunia militer Indonesia. Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu wafat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu 31 Mei 2026.

1. Profil dan Pendidikan Ryamizard Ryacudu

Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada usia 76 tahun. Sosoknya dikenal sebagai perwira tinggi TNI yang memiliki karier panjang, mulai dari medan operasi hingga jabatan strategis di pemerintahan.

Ryamizard yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 21 April 1950 memang memiliki latar belakang keluarga militer. Ayahnya, yakni Musannif Ryacudu, merupakan seorang perwira TNI AD.

Kondisi ini membuat Ryamizard akhirnya ikut terjun ke dunia militer juga. Dia menempuh pendidikan di Akademi Militer (dulu AKABRI) dan lulus pada 1974.

Setelah itu, ia melanjutkan berbagai pendidikan militer, termasuk Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) yang memperkuat kemampuannya dalam strategi dan kepemimpinan militer. Karier Ryamizard pun dimulai dari penugasan di berbagai operasi militer penting.

Ryamizard pernah terlibat dalam operasi di perbatasan Malaysia, Kalimantan, Aceh, hingga Timor Timur. Pengalaman lapangan ini membuatnya dikenal sebagai perwira yang tegas dan berpengalaman.

Selain di dalam negeri, ia juga pernah dipercaya memimpin kontingen Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Kamboja pada awal 1990-an. Pengalaman internasional ini menambah rekam jejaknya sebagai perwira dengan wawasan global.