Ini Pendidikan Jasmine Abeng, Anak Ririn Ekawati Wisuda di AS dengan Gelar Double Degree dan Cumlaude

JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari putri sulung Ririn Ekawati, yakni Jasmine Abeng. Jasmine baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar double degree dengan predikat cumlaude.

Momen wisuda tersebut berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat, dan dihadiri langsung oleh Ririn bersama putri bungsunya. Kehadiran keluarga membuat suasana kelulusan Jasmine terasa hangat dan penuh haru.

Jasmine yang memiliki nama lengkap Puti Jasmine Salsabila Abeng sukses menuntaskan pendidikan dengan dua gelar sekaligus, yaitu B.S.B.A. Marketing dan B.S.B.A. Business Management. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga karena Jasmine mampu menyelesaikan studi dengan hasil akademik memuaskan.

Melalui media sosial, Ririn membagikan sejumlah potret wisuda sang putri. Dalam unggahan tersebut, terlihat momen kebersamaan keluarga saat merayakan pencapaian Jasmine di kampusnya.

Di hari wisuda, Jasmine tampil anggun mengenakan kebaya brokat berwarna hijau emerald yang dipadukan dengan kain bermotif warna-warni dan heels hitam. Penampilannya semakin elegan dengan riasan natural bernuansa pink serta rambut panjang yang dibiarkan tergerai lurus.