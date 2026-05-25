HOME EDUKASI KAMPUS

Vokasi UI Dampingi UMKM Kembangkan Promosi lewat VokHumFest 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |12:53 WIB
VokHumFest UI. (Foto: dok Vokasi UI)
DEPOK - Program Studi Hubungan Masyarakat Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia kembali menghadirkan Vokasi Humas Festival (VokHumFest) 2026 sebagai pengabdian masyarakat bagi pelaku  usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan berlangsung sejak Februari dan acara puncak diselenggarakan pada 21 Mei 2026 di Vokasi UI. 

Rangkaian VokHumFest terdiri atas pendampingan 18 UMKM untuk pengembangan program Digital Public Relations, rangkaian workshop dan seminar edukasi  pengembangan bisnis berkelanjutan, serta bazar kreatif. Acara puncak dibuka oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Vokasi UI Dr.  Badrul Munir, S.T., M.Eng.Sc. serta Ketua Prodi Hubungan Masyarakat Vokasi UI Mareta Maulidiyanti,  S.Sos., M.M.  

Sebagai bentuk pengabdian masyarakat Program Studi Humas Vokasi UI, VokHumFest 2026 menjadi wujud  nyata komitmen Universitas Indonesia dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi UI untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Acara puncak VokHumFest menghadirkan talkshow,  workshop dan bazar gratis bagi 18 pelaku UMKM yang telah mendapatkan pendampingan selama empat bulan dari mahasiswa. Pendampingan ini berupa pengembangan promosi bisnis di berbagai kanal media sosial maupun  konvensional dengan pendekatan kehumasan digital.  

“Pada booth hari ini saya melihat hasil karya mahasiswa untuk membantu promosi UMKM dan saya telah  melihat sendiri bagaimana dampak yang dirasakan oleh UMKM yang berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa, revenue-nya naik,” ujar Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

