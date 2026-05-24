Daftar PTN yang Sudah Buka Jalur Mandiri 2026

JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) mulai membuka pendaftaran jalur mandiri tahun 2026. Jalur ini menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang belum lolos seleksi nasional maupun yang ingin mencoba peluang masuk kampus impian melalui skema seleksi lain.

Beberapa kampus besar yang telah membuka atau segera membuka jalur mandiri antara lain Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, hingga Institut Teknologi Bandung.

Untuk membantu calon mahasiswa memantau jadwal pendaftaran, berikut daftar jalur mandiri PTN 2026 beserta batas akhir pendaftarannya.

Daftar Lengkap Jalur Mandiri PTN 2026

Universitas Indonesia

SIMAK UI — batas akhir pendaftaran 5 Juni 2026

PPKB UI — batas akhir pendaftaran 19 Juni 2026