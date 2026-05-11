Daftar PTN PTS yang Punya Jurusan Perkeretaapian

JAKARTA - Daftar PTN PTS yang punya jurusan perkeretaapian. Industri transportasi kereta api di Indonesia terus berkembang dan membutuhkan banyak tenaga ahli yang kompeten. Karena itu, sejumlah perguruan tinggi negeri, swasta, hingga sekolah kedinasan mulai membuka program studi yang fokus pada bidang perkeretaapian.

Jurusan ini mempelajari berbagai aspek, mulai dari sistem operasi kereta, jalur dan sarana perkeretaapian, hingga manajemen transportasi. Berikut daftar kampus di Indonesia yang memiliki jurusan atau program studi terkait perkeretaapian.

Kampus yang Punya Jurusan Perkeretaapian

1. Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) membuka Program Studi Teknik Perkeretaapian sejak 5 Agustus 2020. Program sarjana (S1) ini dirancang untuk mencetak lulusan yang memahami bidang manajemen, sistem operasi, prasarana, serta mekanik perkeretaapian.

Mahasiswa akan menempuh pendidikan selama delapan semester dengan total 144 SKS. Program studi ini juga telah memperoleh akreditasi “Baik” dari BAN-PT.