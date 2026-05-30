Profil dan Riwayat Pendidikan Gracia Caroline, Wanita Spesial Jerome Polin yang Baru Lulus dari Colombia University

NAMA Gracia Caroline belakangan menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul unggahan terbaru di Instagram kreator konten dan YouTuber, Jerome Polin, yang menyebut bahwa Gracia Caroline adalah wanita spesial di hidupnya.

Potret Jerome kala menghadiri wisuda Gracia di Colombia University, New York, yang diunggah di media sosial dinilai jadi caranya go public soal hubungan mereka. Tak ayal, menarik menilik serba-serbi soal Gracia. Apalagi, dia punya riwayat pendidikan yang mentereng.

1. Gracia Caroline Wanita Spesial Jerome Polin

Gracia Caroline sejatinya sudah cukup lama dikaitkan dengan Jerome Polin. Namun, baru kali ini, Jerome dan Gracia unggah postingan khusus bersama di Instagram.

“Dulu adik kelasku di Jepang (beasiswanya sama, angkatan 1 tahun di bawah), sekarang lulus S2 di Columbia University. Banggaaaaaa!! Super proud of you, as always,” tulis Jerome disertai emoji love.

Gracia sendiri turut curi perhatian karena dikenal punya prestasi mentereng di dunia akademik. Bahkan, baru-baru ini, ia diketahui telah menyelesaikan studinya di Columbia University, salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat.

Kabar kelulusan Gracia mendapat banyak ucapan selamat dari para pengikutnya di media sosial. Tak sedikit yang mengagumi perjalanan pendidikannya hingga berhasil meraih gelar dari kampus yang termasuk dalam jajaran Ivy League tersebut.

Momen kelulusan Gracia menjadi perhatian publik setelah berbagai unggahan terkait wisuda beredar di media sosial. Penampilannya mengenakan toga dan merayakan pencapaian tersebut bersama keluarga serta sahabat mendapat banyak respons positif dari warganet.

Meski demikian, baik Gracia maupun Jerome belum memberikan pernyataan resmi terkait status hubungan mereka. Publik pun lebih banyak menyoroti kedekatan keduanya melalui interaksi yang terlihat di media sosial maupun berbagai konten yang mereka bagikan.