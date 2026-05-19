JAKARTA - Profil dan pendidikan Muhadjir Effendy yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus kuota haji. KPK telah memeriksa Muhadjir Effendy pada Senin (18/5/2026) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tambahan kuota haji pada tahun 2022.

“Penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasan sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022, serta mengenai kuota tambahan tahun 2022,” kata Budi dalam keterangannya.

Riwayat Pendidikan

Muhadjir Effendy menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya, Madiun, Jawa Timur.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Malang pada 1978 dan memperoleh gelar sarjana muda.

Setelah itu, Muhadjir melanjutkan studi di IKIP Negeri Malang yang kini bernama Universitas Negeri Malang pada 1982 untuk program sarjana pendidikan sosial.

Pendidikan magisternya ditempuh di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil program Magister Administrasi Publik (MAP) dan lulus pada 1996.