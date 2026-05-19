MNC University Beri Penghargaan dan Beasiswa untuk Pemenang Jakarta Youth Achievement Awards 2026

JAKARTA - MNC University memberikan penghargaan dan beasiswa kepada para pemenang Jakarta Youth Achievement Awards 2026 yang digelar di Auditorium MNC University, Kedoya. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pelajar SMA/SMK/MA se-DKI Jakarta yang aktif berorganisasi dan menunjukkan inovasi melalui OSIS di sekolah masing-masing.

Ajang ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara MNC University, Forum OSIS DKI Jakarta, dan Duta SMA dengan mengusung tema “Empowering Student Voices, Shaping Future Leaders.” Tema tersebut menjadi refleksi pentingnya peran organisasi siswa dalam mewakili suara pelajar sekaligus membentuk calon pemimpin masa depan.

Kegiatan ini juga menjadi respons atas minimnya pengakuan formal terhadap aktivitas organisasi siswa, khususnya sertifikat keaktifan OSIS yang dinilai belum banyak mendapat apresiasi dalam proses seleksi pendidikan tinggi. Melalui program ini, MNC University ingin memberikan ruang penghargaan bagi pelajar yang aktif, inovatif, dan memiliki kontribusi nyata di lingkungan sekolah.

Dalam ajang tersebut, penghargaan diberikan dalam empat kategori, yaitu:

Outstanding Student Council Innovation – SMAN 7 Jakarta

Student Council President of the Year 2026 – SMAN 112 Jakarta

Leading Student Council Social Impact – SMA Tunas Harapan

Next-Level Student Council Media – SMKN 40 Jakarta

Rektor MNC University, Dendi Pratama, menyampaikan bahwa penghargaan dan beasiswa ini merupakan bentuk dukungan nyata kampus terhadap pengembangan karakter dan kepemimpinan generasi muda.