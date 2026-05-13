MNC University Kolaborasi dengan Forum OSIS DKI Jakarta, Rektor: Kita Memfasilitasi Kegiatan Mereka

JAKARTA - MNC University bersama Forum OSIS DKI Jakarta menggelar puncak acara Jakarta Youth Achievement Award di Auditorium 1 MNC University pada Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi bagi para pengurus OSIS di DKI Jakarta agar tetap aktif berorganisasi dan berkarya.

Rektor MNC University, Dendy Pratama, mengatakan kampusnya kini menjadi wadah bagi berbagai kegiatan OSIS dari sejumlah sekolah di Jakarta.

“Kami sudah bisa dibilang sebagai rumahnya OSIS karena hampir setiap Sabtu kegiatan-kegiatan OSIS dari berbagai macam organisasi berkegiatan di MNC University kami fasilitasi,” kata Dendy saat diwawancarai di sela acara.

Ia menyebut, MNC University berupaya menjadi ruang bagi para pengurus OSIS untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan organisasi, sekaligus memperoleh apresiasi atas kontribusi mereka di sekolah.

Gelar Jakarta Youth Achievement Award

Salah satunya diwujudkan melalui gelaran Jakarta Youth Achievement Award yang menjadi ajang penghargaan bagi pengurus OSIS berprestasi.