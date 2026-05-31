IQ Anak Diturunkan Ayah atau Ibu? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Kecerdasan anak kerap dikaitkan dengan faktor keturunan. Salah satu anggapan yang cukup populer menyebutkan bahwa IQ lebih banyak diwariskan dari ibu karena perempuan memiliki dua kromosom X dan berperan penting selama masa kehamilan hingga menyusui. Namun, apakah benar kecerdasan anak hanya berasal dari garis ibu?

Mengenal IQ

IQ atau intelligence quotient merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan ini mencakup cara berpikir, memecahkan masalah, memahami informasi, hingga beradaptasi dengan situasi baru.

Melansir MedlinePlus, kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan belajar dari pengalaman serta menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan.

Hubungan Kromosom dan Kecerdasan

Manusia memiliki kromosom seks yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. Perempuan memiliki dua kromosom X (XX), sedangkan laki-laki memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y (XY).

Dalam proses pewarisan genetik: