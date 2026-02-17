Berapa Rata-Rata IQ Orang Korea Selatan yang Viral Tak Bisa Bahasa Inggris?

Berapa Rata-Rata IQ Orang Korea Selatan yang Viral Tak Bisa Bahasa Inggris? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Berapa rata-rata IQ Orang Korea Selatan yang viral tak bisa Bahasa Inggris? Netizen Korsel kerap menjadi bahan bullyan di media sosial dan dianggap tak bisa Bahasa Inggris. Teranyar adalah debat antara netizen Korea alias K-Netz dengan warganet Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perseteruan ini terjadi usai netizen Korea disebut melakukan rasisme pada warganet Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya.

Momen perseteruan itu terlihat di media sosial X, di mana banyak K-Netz dan SEAblings, sebutan netizen Asia Tenggara saling melayangkan hujatan. Bahkan, sejumlah artis Korea hingga Indonesia juga ikut terseret dan menjadi korban rasisme yang tengah ramai di media sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Knetz dan netizen Indonesia beberapa kali mencuat dan menjadi perbincangan luas. Perseteruan ini umumnya bermula dari komentar di forum komunitas Korea yang kemudian diterjemahkan dan viral di Indonesia.

Lalu sebenarnya berapa rata-rata IQ orang Korea Selatan?

Melansir dari laman International IQ Test, rata-rata IQ Korea Selatan adalah 106,97 dan menempati peringkat pertama dari 137 daftar negara.

Adapun perbedaan rata-rata IQ antarnegara dapat mencerminkan banyak faktor. Para peneliti sering membahas pengaruh seperti: