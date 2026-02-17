Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Rata-Rata IQ Orang Korea Selatan yang Viral Tak Bisa Bahasa Inggris?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |16:50 WIB
Berapa Rata-Rata IQ Orang Korea Selatan yang Viral Tak Bisa Bahasa Inggris?
Berapa Rata-Rata IQ Orang Korea Selatan yang Viral Tak Bisa Bahasa Inggris? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berapa rata-rata IQ Orang Korea Selatan yang viral tak bisa Bahasa Inggris? Netizen Korsel kerap menjadi bahan bullyan di media sosial dan dianggap tak bisa Bahasa Inggris. Teranyar adalah debat antara netizen Korea alias K-Netz dengan warganet Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perseteruan ini terjadi usai netizen Korea disebut melakukan rasisme pada warganet Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya.

Momen perseteruan itu terlihat di media sosial X, di mana banyak K-Netz dan SEAblings, sebutan netizen Asia Tenggara saling melayangkan hujatan. Bahkan, sejumlah artis Korea hingga Indonesia juga ikut terseret dan menjadi korban rasisme yang tengah ramai di media sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Knetz dan netizen Indonesia beberapa kali mencuat dan menjadi perbincangan luas. Perseteruan ini umumnya bermula dari komentar di forum komunitas Korea yang kemudian diterjemahkan dan viral di Indonesia. 

Lalu sebenarnya berapa rata-rata IQ orang Korea Selatan?

Melansir dari laman International IQ Test, rata-rata IQ Korea Selatan adalah 106,97 dan menempati peringkat pertama dari 137 daftar negara. 

Adapun perbedaan rata-rata IQ antarnegara dapat mencerminkan banyak faktor. Para peneliti sering membahas pengaruh seperti:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/65/3201623/iq-FXbk_large.jpg
Benarkah IQ Gen Alpha Lebih Pintar dari Gen Z? Ini Penjelasan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/65/3201028/bill_gates-QV5T_large.jpg
Berapakah IQ Bill Gates? Bos Microsoft yang Namanya Diduga Terseret di Epstein File
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/65/3200824/iq-Iytd_large.jpg
Daftar 10 Negara dengan Skor IQ Terendah di Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/65/3200070/stephen-ymUb_large.jpg
Segini IQ Stephen Hawking, Ahli Fisikawan dan Pencipta Teori Kosmologi yang Namanya Masuk Eipstein Files
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193417/iq-6adM_large.jpg
Benarkah Orang Malas Justru Punya IQ Lebih Tinggi? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/624/3188290/iq-70nC_large.jpg
Ciri-Ciri Orang Punya IQ Rendah yang Jarang Disadari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement