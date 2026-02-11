Berapakah IQ Bill Gates? Bos Microsoft yang Namanya Diduga Terseret di Epstein File

JAKARTA – Berapakah IQ Bill Gates? Pendiri Microsoft ini kerap disebut sebagai salah satu tokoh paling cerdas di dunia teknologi. Belakangan, nama Bill Gates kembali ramai dibahas publik setelah muncul dalam korespondensi email milik Jeffrey Epstein kepada Ghislaine Maxwell.

Selain dikenal sebagai miliarder dan filantropis, tingkat kecerdasannya juga sering menjadi perbincangan.

Lalu, sebenarnya berapa IQ Bill Gates?

Hingga kini, tidak ada data resmi yang menyebutkan skor IQ Bill Gates. Gates sendiri tidak pernah mempublikasikan hasil tes IQ-nya. Angka yang beredar di internet hanyalah perkiraan dan spekulasi.

Sejumlah pihak memperkirakan IQ Gates berada di kisaran 160, yang masuk kategori jenius dan sering disejajarkan dengan tokoh seperti Albert Einstein atau Stephen Hawking. Namun, angka tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara resmi.

Ada juga sumber yang menyebut IQ Gates berada di angka sekitar 152. Meski lebih rendah dari 160, angka itu tetap tergolong sangat tinggi dan jauh di atas rata-rata.

Skor SAT Bill Gates yang Hampir Sempurna