Daftar 10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Nomor 1 China

Daftar 10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Nomor 1 China (Foto: Freepik)

JAKARTA – Koefisien kecerdasan atau Intelligence Quotient (IQ) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif seseorang, seperti penalaran logis, pemecahan masalah, hingga kemampuan berpikir abstrak. Tes IQ umumnya dirancang untuk mengukur kapasitas intelektual melalui berbagai metode standar.

Menentukan negara dengan rata-rata IQ tertinggi bukan hal mudah. Perbandingan antarnegara dipengaruhi banyak faktor, mulai dari jumlah peserta tes, metode pengujian, hingga kondisi sosial dan pendidikan. Karena itu, hasil pemeringkatan biasanya didasarkan pada data partisipan yang mengikuti tes tertentu dalam periode waktu tertentu.

Laporan terbaru periode 2025–2026 menggunakan tes non-verbal berbasis Matriks Progresif Raven, yang menilai kemampuan penalaran abstrak dan pemecahan masalah tanpa bergantung pada bahasa. Sebanyak 126 negara berpartisipasi dalam pengujian ini.

Berdasarkan hasil tersebut, China menempati posisi pertama dengan skor rata-rata IQ 107,19.

10 Negara dengan Rata-Rata IQ Tertinggi (2025–2026)

Berikut daftar lengkap 10 negara atau wilayah dengan skor rata-rata IQ tertinggi berdasarkan laporan terbaru: