HOME EDUKASI KAMPUS

Benarkah IQ Gen Alpha Lebih Pintar dari Gen Z? Ini Penjelasan Faktanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |16:41 WIB
JAKARTA – Benarkah IQ Gen Alpha lebih tinggi dibandingkan Gen Z? Pertanyaan ini sering muncul di media sosial dan jadi bahan perdebatan. Banyak yang menilai generasi terbaru lebih pintar karena tumbuh bersama teknologi canggih. Tapi, apakah benar begitu?

Siapa Itu Gen Z dan Gen Alpha?

Gen Z adalah mereka yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012. Sementara itu, Gen Alpha adalah anak-anak yang lahir mulai 2013 hingga sekitar pertengahan 2030-an.

Gen Alpha dikenal sebagai generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan teknologi seperti smartphone, tablet, dan kecerdasan buatan (AI). Mereka tumbuh di era digital yang serba cepat dan praktis.

Apakah IQ Gen Alpha Lebih Tinggi?

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa akses pendidikan yang lebih baik, teknologi modern, serta pola asuh yang semakin berkembang dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Namun, hal itu tidak otomatis membuat IQ Gen Alpha lebih tinggi dari Gen Z.

1. Efek Flynn dan Tren Penurunan IQ

Halaman:
1 2 3
