Daftar 10 Negara dengan Skor IQ Terendah di Dunia 2026

JAKARTA – International IQ Test merilis daftar 137 negara berdasarkan rata-rata skor IQ pada tahun 2026. Data ini dikumpulkan dari lebih dari 16 juta peserta dan dihitung menggunakan metode psikometri standar.

Secara umum, negara dengan layanan kesehatan yang baik, gizi cukup, serta akses pendidikan berkualitas cenderung memiliki skor IQ rata-rata lebih tinggi. Lingkungan yang mendukung perkembangan otak juga sangat berpengaruh terhadap hasil tes penalaran.

Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan skor IQ dari waktu ke waktu, yang dikenal sebagai efek Flynn. Studi tahun 2014 mencatat kenaikan sekitar 2,31 poin IQ setiap 10 tahun. Meski begitu, tes IQ tetap disesuaikan agar nilai rata-rata global berada di angka 100.

10 Negara dengan Skor IQ Terendah

Berikut daftar 10 negara dengan rata-rata skor IQ terendah berdasarkan pemeringkatan International IQ Test:

Tanzania – IQ 89,57 (peringkat 128) Afghanistan – IQ 89,31 (peringkat 129) Republik Demokratik Kongo – IQ 88,62 (peringkat 130) Uganda – IQ 88,49 (peringkat 131) Gabon – IQ 88,35 (peringkat 132) Angola – IQ 87,89 (peringkat 133) Nikaragua – IQ 87,75 (peringkat 134) Rwanda – IQ 86,92 (peringkat 135) Timor Leste – IQ 86,71 (peringkat 136) Somalia – IQ 83,84 (peringkat 137)

Mengapa Skor IQ Berbeda Antarnegara?

Perbedaan skor IQ antarnegara tidak hanya dipengaruhi satu faktor. Beberapa hal yang sering disebut peneliti antara lain: