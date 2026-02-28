Apakah Bisa Daftar LPDP Tanpa TOEFL? Ini Penjelasan Lengkapnya

Apakah Bisa Daftar LPDP Tanpa TOEFL? Ini Penjelasan Lengkapnya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Banyak calon pendaftar bertanya, apakah beasiswa LPDP bisa dilamar tanpa melampirkan sertifikat TOEFL? Jawabannya, bisa, tetapi hanya pada kondisi dan jalur tertentu.

Secara umum, program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mewajibkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris sebagai salah satu syarat utama pendaftaran. Namun, terdapat pengecualian khusus untuk jalur afirmasi.

Jalur yang Bisa Tanpa TOEFL

Pendaftaran tanpa sertifikat TOEFL hanya diperbolehkan pada jalur Afirmasi untuk tujuan studi dalam negeri. Jalur ini mencakup kategori seperti:

Pra Sejahtera

Daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)

Penyandang disabilitas

Peserta yang lolos melalui jalur afirmasi tidak diwajibkan melampirkan sertifikat bahasa Inggris saat mendaftar. Sebagai gantinya, penerima beasiswa akan mengikuti program persiapan bahasa sebelum memulai perkuliahan.

Di luar jalur tersebut, sertifikat bahasa Inggris tetap menjadi persyaratan wajib.

Syarat Umum Sertifikat Bahasa Inggris LPDP

Untuk sebagian besar skema, termasuk program seperti SHARE (Social, Humanities, Art for People, Religious Study, Economics), pelamar wajib menyertakan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku maksimal dua tahun terakhir.