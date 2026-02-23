Profil dan Pendidikan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP

JAKARTA — Profil dan pendidikan Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas yang terancam mengembalikan dana beasiswa LPDP, menjadi sorotan publik. Pernyataan kontroversial yang diucapkan Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas menuai kritik. Dalam sebuah video, Tyas mengucapkan pernyataan tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) milik sang anak.

Ia menyatakan bahwa hanya dirinya yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain, seraya menunjukkan paspor Inggris milik sang anak.

Kontroversi ini pun menyeret nama suami Tyas, Arya Iwantoro, yang juga merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia bahkan disebut terancam mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya selama menempuh studi S2 dan S3.

Profil dan Pendidikan Arya Iwantoro

Arya Iwantoro merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2013 dari Program Studi Teknik Kelautan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, ia melanjutkan studi magister di Utrecht University dengan beasiswa LPDP dan meraih gelar Master of Science pada 2016.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di universitas yang sama dan berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) di bidang Geografi Fisik (Physical Geography) pada 2022. Pendidikan doktoralnya berfokus pada kajian sistem pesisir dan dinamika lingkungan laut, bidang yang kemudian menjadi spesialisasinya dalam karier akademik.