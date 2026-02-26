Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Deretan Fakta Keluarga Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Kini Disorot Publik

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |13:33 WIB
Deretan Fakta Keluarga Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Kini Disorot Publik
Deretan Fakta Keluarga Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Kini Disorot Publik, Salah Satunya Sempat Diperiksa KPK (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deretan fakta keluarga suami Dwi Sasetyaningtyas yang kini disorot publik, salah satunya sempat diperiksa KPK. Pernyataan kontroversial yang diucapkan Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas menuai kritik. Dalam sebuah video, Tyas mengucapkan pernyataan tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) milik sang anak.

Dalam video itu, DS mengucapkan kalimat tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) sang anak. Ia menyatakan bahwa hanya ia saja yang menjadi warga negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain dan menunjukkan paspor Inggris milik sang anak. Pernyataan itu pun viral di media sosial karena DS dinilai merendahkan warga negara Indonesia (WNI).

Kontroversi ini pun menyeret nama suami Tyas, Arya Iwantoro, hingga mertua Tyas, Syukur Iwantoro. Berikut fakta mengenai keluarga suami Tyas yang dirangkum Okezone.

Pejabat Kementerian

Ayah dari Arya Iwantoro, yang artinya ayah mertua Dwi Sasetyaningtyas, adalah Syukur Iwantoro. Ia dikenal sebagai birokrat senior dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian serta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pernah Diperiksa KPK

Fakta yang paling disorot adalah Syukur Iwantoro pernah dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tercatat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap impor daging sapi pada 2013 dan kasus suap impor bawang putih pada 2019.

Suami Tyas Ikut Terseret

Suami ikut terseret kasus LPDP (awardee). Arya Iwantoro sendiri adalah penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan berkarier di luar negeri (Inggris). Hal ini memicu kecurigaan warganet mengenai dugaan pelanggaran kewajiban pengabdian alumni LPDP, di mana ia dianggap tidak segera kembali ke Indonesia. Suami Tyas juga terancam mengembalikan uang beasiswa yang selama ini diberikan LPDP.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Beasiswa LPDP Beasiswa KPK Viral LPDP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/65/3203749/lpdp-iegP_large.jpeg
Menguak Apa Itu Dana Abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Asal Muasal Sumber Dananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/65/3203359/beasiswa-R8XQ_large.jpg
Apakah Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Indonesia? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/65/3203200/arya-6RZJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/65/3200265/lpdp-QvnO_large.jpg
Daftar Biaya Kuliah yang Tak Ditanggung Beasiswa LPDP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/65/3197133/lpdp-Z5gI_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap 9 Beasiswa Bundling LPDP 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/65/3195879/beasiswa-XPWH_large.jpg
Ini Prediksi Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP dan Syaratnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement