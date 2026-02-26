Deretan Fakta Keluarga Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Kini Disorot Publik

JAKARTA - Deretan fakta keluarga suami Dwi Sasetyaningtyas yang kini disorot publik, salah satunya sempat diperiksa KPK. Pernyataan kontroversial yang diucapkan Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas menuai kritik. Dalam sebuah video, Tyas mengucapkan pernyataan tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) milik sang anak.

Dalam video itu, DS mengucapkan kalimat tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) sang anak. Ia menyatakan bahwa hanya ia saja yang menjadi warga negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain dan menunjukkan paspor Inggris milik sang anak. Pernyataan itu pun viral di media sosial karena DS dinilai merendahkan warga negara Indonesia (WNI).

Kontroversi ini pun menyeret nama suami Tyas, Arya Iwantoro, hingga mertua Tyas, Syukur Iwantoro. Berikut fakta mengenai keluarga suami Tyas yang dirangkum Okezone.

Pejabat Kementerian

Ayah dari Arya Iwantoro, yang artinya ayah mertua Dwi Sasetyaningtyas, adalah Syukur Iwantoro. Ia dikenal sebagai birokrat senior dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian serta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pernah Diperiksa KPK

Fakta yang paling disorot adalah Syukur Iwantoro pernah dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tercatat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap impor daging sapi pada 2013 dan kasus suap impor bawang putih pada 2019.

Suami Tyas Ikut Terseret

Suami ikut terseret kasus LPDP (awardee). Arya Iwantoro sendiri adalah penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan berkarier di luar negeri (Inggris). Hal ini memicu kecurigaan warganet mengenai dugaan pelanggaran kewajiban pengabdian alumni LPDP, di mana ia dianggap tidak segera kembali ke Indonesia. Suami Tyas juga terancam mengembalikan uang beasiswa yang selama ini diberikan LPDP.

