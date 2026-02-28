Ini Cara dan Syarat Dapat Beasiswa LPDP seperti Dwi Sasetyaningtyas

JAKARTA – Ini cara dan syarat dapat beasiswa LPDP seperti Dwi Sasetyaningtyas. Beasiswa Reguler dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi salah satu program pendanaan pendidikan yang banyak diminati calon mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi magister (S2) maupun doktor (S3), baik di dalam maupun luar negeri.

Program ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menyelesaikan pendidikan diploma empat (D4) atau sarjana (S1) untuk jenjang magister, serta lulusan magister (S2) untuk jenjang doktor. Terdapat pula skema langsung doktor luar negeri bagi lulusan D4/S1 sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Umum Beasiswa Reguler

Berikut sejumlah persyaratan umum pendaftaran Beasiswa Reguler LPDP:

Warga Negara Indonesia (WNI).

Telah menyelesaikan studi:

D4/S1 untuk pendaftaran beasiswa magister;

S2 untuk pendaftaran beasiswa doktor; atau

D4/S1 untuk program doktor luar negeri (sesuai ketentuan).

Lulusan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria: