HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Cara dan Syarat Dapat Beasiswa LPDP seperti Dwi Sasetyaningtyas

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |08:49 WIB
Ini Cara dan Syarat Dapat Beasiswa LPDP seperti Dwi Sasetyaningtyas
Ini Cara dan Syarat Dapat Beasiswa LPDP seperti Dwi Sasetyaningtyas (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini cara dan syarat dapat beasiswa LPDP seperti Dwi Sasetyaningtyas. Beasiswa Reguler dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi salah satu program pendanaan pendidikan yang banyak diminati calon mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi magister (S2) maupun doktor (S3), baik di dalam maupun luar negeri.

Program ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menyelesaikan pendidikan diploma empat (D4) atau sarjana (S1) untuk jenjang magister, serta lulusan magister (S2) untuk jenjang doktor. Terdapat pula skema langsung doktor luar negeri bagi lulusan D4/S1 sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Umum Beasiswa Reguler

Berikut sejumlah persyaratan umum pendaftaran Beasiswa Reguler LPDP:

  • Warga Negara Indonesia (WNI).

Telah menyelesaikan studi:

  • D4/S1 untuk pendaftaran beasiswa magister;
  • S2 untuk pendaftaran beasiswa doktor; atau
  • D4/S1 untuk program doktor luar negeri (sesuai ketentuan).

Lulusan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria:

  • Perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi oleh BAN-PT;
  • Perguruan tinggi kedinasan dalam negeri; atau
  • Perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal.
  • Tidak sedang menempuh studi (on going) program magister atau doktor, baik di dalam maupun luar negeri.

