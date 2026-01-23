Berikut Daftar Lengkap 9 Beasiswa Bundling LPDP 2026

JAKARTA - Berikut daftar lengkap 9 beasiswa bundling LPDP 2026. Beasiswa Bundling merupakan program beasiswa yang memberikan kesempatan kepada pendaftar untuk dapat melakukan pendaftaran pada dua program sekaligus, yaitu pada program beasiswa prioritas LPDP dan pada salah satu program Beasiswa Non Prioritas atau Beasiswa Lainnya (Beasiswa Afirmasi/Beasiswa Targeted/Beasiswa Umum) untuk tujuan luar negeri.

Artinya, pendaftar bisa mendaftar pada program beasiswa luar negeri sekaligus salah satu program LPDP berikut ini:

Beasiswa Afirmasi

Beasiswa Daerah Afirmasi

Beasiswa Putra Putri Papua

Beasiswa Penyandang Disabilitas

Beasiswa Prasejahtera

Beasiswa Targeted

Beasiswa Kewirausahaan

Beasiswa PNS/TNI/POLRI.

Beasiswa Umum

Beasiswa Reguler

Beasiswa Parsial

Dengan demikian, kesempatan untuk lolos dan berkembang di dua perguruan tinggi pun terbuka lebar. Namun program beasiswa ini hanya berlaku untuk jenjang S2/S3 di kampus luar negeri yang menjadi mitra LPDP.

Ada sembilan Beasiswa Bundling LPDP yang dapat dipilih calon mahasiswa S2 dan S3 untuk tahun 2026. Berikut ini daftarnya:

Beasiswa Bundling LPDP-NTU Program Doktor Beasiswa Bundling LPDP-UNSW Doktor Beasiswa Bundling LPDP-University of Dundee UK Program Doktor Beasiswa Bundling LPDP-NUS Business School Program Master Beasiswa Bundling LPDP-France Program Master Beasiswa Bundling LPDP-NUS Master in Venture Creation (MSVC) Beasiswa Bundling LPDP-Tsinghua Master of Finance Beasiswa Bundling LPDP-UST Korea Program Master Doktor Beasiswa Bundling LPDP-NTU Program MBA

