JAKARTA - Berikut daftar lengkap 9 beasiswa bundling LPDP 2026. Beasiswa Bundling merupakan program beasiswa yang memberikan kesempatan kepada pendaftar untuk dapat melakukan pendaftaran pada dua program sekaligus, yaitu pada program beasiswa prioritas LPDP dan pada salah satu program Beasiswa Non Prioritas atau Beasiswa Lainnya (Beasiswa Afirmasi/Beasiswa Targeted/Beasiswa Umum) untuk tujuan luar negeri.
Artinya, pendaftar bisa mendaftar pada program beasiswa luar negeri sekaligus salah satu program LPDP berikut ini:
Beasiswa Afirmasi
Beasiswa Daerah Afirmasi
Beasiswa Putra Putri Papua
Beasiswa Penyandang Disabilitas
Beasiswa Prasejahtera
Beasiswa Targeted
Beasiswa Kewirausahaan
Beasiswa PNS/TNI/POLRI.
Beasiswa Umum
Beasiswa Reguler
Beasiswa Parsial
Dengan demikian, kesempatan untuk lolos dan berkembang di dua perguruan tinggi pun terbuka lebar. Namun program beasiswa ini hanya berlaku untuk jenjang S2/S3 di kampus luar negeri yang menjadi mitra LPDP.