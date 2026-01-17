Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Prediksi Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP dan Syaratnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |12:06 WIB
Ini Prediksi Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP dan Syaratnya
Ini Prediksi Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP dan Syaratnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini prediksi jadwal pendaftaran Beasiswa LPDP dan syaratnya. LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana abadi pendidikan untuk membiayai beasiswa pascasarjana.

LPDP merupakan beasiswa bergengsi yang menanggung seluruh biaya kuliah, biaya hidup, hingga tiket pesawat untuk studi di dalam dan luar negeri. Setiap tahun, ribuan pelamar bersaing untuk mendapatkan beasiswa ini. Beasiswa LPDP menjadi salah satu program unggulan pemerintah Indonesia untuk mencetak sumber daya manusia unggul melalui pendidikan pascasarjana berkualitas. Program ini bersifat fully funded, sehingga penerima tidak perlu memikirkan biaya pendidikan.

Jadwal Pendaftaran 2026

LPDP membuka pendaftaran beberapa kali dalam setahun dengan periode berbeda untuk setiap tahap.

  • Tahap 1

Pendaftaran: Januari–Februari 2026

Seleksi: Maret–April 2026

Pengumuman: Mei 2026

  • Tahap 2

Pendaftaran: Mei–Juni 2026

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Beasiswa LPDP Beasiswa LPDP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/65/3190976/lpdp-9HTV_large.jpg
Ini Skema dan Perubahan Kuota dari LPDP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189615/lpdp-2n5K_large.jpg
Apa Itu Seleksi Substansi LPDP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188286/beasiswa-2Xrh_large.jpg
Cara Daftar dan Syarat Beasiswa LPDP S2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174607/lpdp-Qk7o_large.jpg
Ini Jumlah Kuota Terbaru Beasiswa LPDP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/65/3161724/lpdp-el41_large.jpg
5 Contoh Essay Beasiswa LPDP, Bisa Jadi Referensi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/65/3154717/beasiswa-SxFM_large.jpg
Berapa Syarat Usia Daftar Beasiswa LPDP 2025? Ini Penjelasan Lengkapnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement