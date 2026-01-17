Ini Prediksi Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP dan Syaratnya

JAKARTA – Ini prediksi jadwal pendaftaran Beasiswa LPDP dan syaratnya. LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana abadi pendidikan untuk membiayai beasiswa pascasarjana.

LPDP merupakan beasiswa bergengsi yang menanggung seluruh biaya kuliah, biaya hidup, hingga tiket pesawat untuk studi di dalam dan luar negeri. Setiap tahun, ribuan pelamar bersaing untuk mendapatkan beasiswa ini. Beasiswa LPDP menjadi salah satu program unggulan pemerintah Indonesia untuk mencetak sumber daya manusia unggul melalui pendidikan pascasarjana berkualitas. Program ini bersifat fully funded, sehingga penerima tidak perlu memikirkan biaya pendidikan.

Jadwal Pendaftaran 2026

LPDP membuka pendaftaran beberapa kali dalam setahun dengan periode berbeda untuk setiap tahap.

Tahap 1

Pendaftaran: Januari–Februari 2026

Seleksi: Maret–April 2026

Pengumuman: Mei 2026

Tahap 2

Pendaftaran: Mei–Juni 2026