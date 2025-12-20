Ini Skema dan Perubahan Kuota dari LPDP 2026

JAKARTA - Ini skema dan perubahan kuota dari LPDP 2026. Skema beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengalami perubahan pada 2026. Setidaknya ada lima hal yang berubah dalam skema LPDP 2026.

LPDP adalah program beasiswa unggulan milik pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI). Didirikan pada tahun 2012, LPDP memiliki misi besar untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia.

Melalui dana abadi pendidikan yang dikelola secara profesional, LPDP menyalurkan beasiswa penuh (fully funded) bagi putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan studi magister (S2) dan doktor (S3) baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hingga kini, LPDP telah mendanai lebih dari 35.000 penerima beasiswa (awardee) yang tersebar di berbagai universitas ternama dunia mulai dari Universitas Indonesia, ITB, UGM, Oxford, Cambridge, Harvard, hingga NUS.

Tidak hanya soal biaya pendidikan, LPDP juga menekankan pada nilai-nilai kepemimpinan, integritas, dan pengabdian. Setiap penerima beasiswa diharapkan kembali ke tanah air untuk menerapkan ilmu dan berkontribusi langsung bagi masyarakat. Karena itulah, LPDP sering disebut bukan sekadar “program beasiswa”, tetapi investasi jangka panjang bangsa terhadap generasi mudanya.

Perubahan skema LPDP 2026

1. Fokus pada Bidang Prioritas Nasional