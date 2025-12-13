Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apa Itu Seleksi Substansi LPDP?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |10:51 WIB
Apa Itu Seleksi Substansi LPDP?
Apa Itu Seleksi Substansi LPDP? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seleksi substansi LPDP adalah tahap wawancara yang wajib diikuti oleh peserta Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Tes ini dilaksanakan secara daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Peserta akan diwawancarai oleh tiga orang pewawancara yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi/psikolog, dan perwakilan LPDP. Untuk peserta yang mendaftar studi ke luar negeri, wawancara dapat dilakukan dalam bahasa Inggris, baik sebagian maupun seluruh sesi.

Seleksi substansi bertujuan menggali potensi diri peserta, pemahaman terhadap studi yang akan ditempuh, serta orientasi kontribusi dan kebermanfaatan ilmu bagi Indonesia.

Berapa Lama Durasi Tes Substansi LPDP?

Durasi tes substansi, khususnya tahap wawancara, umumnya berlangsung sekitar 30–60 menit. Namun, waktu tersebut dapat lebih singkat atau lebih panjang tergantung pada:

  1. Jumlah panelis
  2. Kedalaman jawaban peserta
  3. Dinamika dan fokus pertanyaan wawancara

Tips Menghadapi Wawancara Substansi LPDP:

Selaraskan jawaban dengan esai agar tidak terkesan kontradiktif.

Siapkan pitching diri selama 90 detik yang mencakup latar belakang, rencana studi, dan kontribusi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188286/beasiswa-2Xrh_large.jpg
Cara Daftar dan Syarat Beasiswa LPDP S2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174607/lpdp-Qk7o_large.jpg
Ini Jumlah Kuota Terbaru Beasiswa LPDP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/65/3161724/lpdp-el41_large.jpg
5 Contoh Essay Beasiswa LPDP, Bisa Jadi Referensi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/65/3154717/beasiswa-SxFM_large.jpg
Berapa Syarat Usia Daftar Beasiswa LPDP 2025? Ini Penjelasan Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/65/3154715/lpdp-wVKs_large.jpg
Daftar Kesalahan Gagal Beasiswa LPDP yang Wajib Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/65/3154718/lpdp-7spz_large.jpg
Apakah Passing Grade Beasiswa LPDP Makin Sulit? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement