Apa Itu Seleksi Substansi LPDP?

JAKARTA – Seleksi substansi LPDP adalah tahap wawancara yang wajib diikuti oleh peserta Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Tes ini dilaksanakan secara daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Peserta akan diwawancarai oleh tiga orang pewawancara yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi/psikolog, dan perwakilan LPDP. Untuk peserta yang mendaftar studi ke luar negeri, wawancara dapat dilakukan dalam bahasa Inggris, baik sebagian maupun seluruh sesi.

Seleksi substansi bertujuan menggali potensi diri peserta, pemahaman terhadap studi yang akan ditempuh, serta orientasi kontribusi dan kebermanfaatan ilmu bagi Indonesia.

Berapa Lama Durasi Tes Substansi LPDP?

Durasi tes substansi, khususnya tahap wawancara, umumnya berlangsung sekitar 30–60 menit. Namun, waktu tersebut dapat lebih singkat atau lebih panjang tergantung pada:

Jumlah panelis Kedalaman jawaban peserta Dinamika dan fokus pertanyaan wawancara

Tips Menghadapi Wawancara Substansi LPDP:

Selaraskan jawaban dengan esai agar tidak terkesan kontradiktif.

Siapkan pitching diri selama 90 detik yang mencakup latar belakang, rencana studi, dan kontribusi.