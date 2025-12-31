Ini Pendidikan dan Kisaran Gaji Amal Said, Dosen UIM Makassar yang Dipecat karena Ludahi Kasir Swalayan

Ini Pendidikan dan Kisaran Gaji Amal Said, Dosen UIM Makassar yang Dipecat karena Ludahi Kasir Swalayan (Foto: Instagram)

JAKARTA – Ini pendidikan dan kisaran gaji Amal Said, dosen UIM Makassar yang dipecat karena meludahi kasir swalayan. Aksi tidak terpuji seorang dosen yang meludahi kasir perempuan di sebuah swalayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Pria tersebut diduga tidak terima ditegur karena menyerobot antrean pembayaran.

Dalam video yang beredar luas, terlihat seorang pria berbaju hitam meluapkan kemarahan kepada kasir perempuan sebelum meludahi korban. Peristiwa ini memicu kemarahan publik karena dinilai sebagai tindakan arogan dan merendahkan martabat pekerja.

Insiden tersebut diketahui terjadi di sebuah swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea. Rekaman kejadian dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan menuai kecaman warganet.

Belakangan, identitas pelaku mulai terungkap. Pria yang meludahi kasir tersebut diduga merupakan oknum dosen Universitas Islam Makassar (UIM), Amal Said. Amal Said adalah dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UIM.

Statusnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan sebagai tenaga pengajar. Adapun latar belakang pendidikannya merupakan lulusan jenjang doktoral (S3).

Gaji Amal Said