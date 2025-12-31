Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral, Dosen UIM Makassar Ludahi Kasir Perempuan Usai Ditegur Serobot Antrean

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |07:47 WIB
Viral, Dosen UIM Makassar Ludahi Kasir Perempuan Usai Ditegur Serobot Antrean
Viral, Dosen UIM Makassar Ludahi Kasir Perempuan Usai Ditegur Serobot Antrean (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Aksi tidak terpuji seorang pria yang meludahi kasir perempuan di sebuah swalayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Pria tersebut diduga tidak terima ditegur karena menyerobot antrean pembayaran.

Dalam video yang beredar luas, terlihat seorang pria berbaju hitam meluapkan kemarahan kepada kasir perempuan sebelum meludahi korban. Peristiwa ini memicu kemarahan publik karena dinilai sebagai tindakan arogan dan merendahkan martabat pekerja.

Insiden tersebut diketahui terjadi di sebuah swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea. Rekaman kejadian dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan menuai kecaman warganet.

Belakangan, identitas pelaku mulai terungkap. Pria yang meludahi kasir tersebut diduga merupakan oknum dosen Universitas Islam Makassar (UIM) berinisial AS. Informasi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris UIM Makassar, Muammar.

“Iya, yang bersangkutan merupakan dosen di Fakultas Pertanian,” ujar Muammar, dikutip Rabu (31/12/2025).

Meski demikian, pihak kampus belum mengeluarkan pernyataan resmi secara detail karena masih menunggu proses klarifikasi internal terhadap yang bersangkutan.

Halaman:
1 2 3
