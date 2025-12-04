Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |19:22 WIB
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presenter berita iNews Media Group, Prisca Papilaya, hadir sebagai dosen praktisi dalam mata kuliah Komunikasi Antarpribadi di Program Studi Sains Komunikasi MNC University. Sesi perkuliahan berlangsung pada Selasa (25/11) di Kampus MNC University, MNC Tower Lantai 25, Kebon Sirih, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Prisca berbagi pengalaman profesionalnya sebagai presenter dan praktisi media, sekaligus memberikan wawasan mengenai penerapan komunikasi yang efektif di berbagai situasi.

“Senang sekali bisa bertemu dan berbagi pengalaman dengan adik-adik mahasiswa Prodi Sains Komunikasi MNC University, khususnya di kelas eksekutif,” ujar Prisca.

Ia berharap sesi berbagi ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa serta menjadi bekal berharga ketika mereka memasuki dunia kerja.

Sementara itu, Dosen Pengampu Mata Kuliah Komunikasi Antarpribadi, Felisianus Novandri Rahmat, menilai kehadiran Prisca memberikan nilai tambah bagi mahasiswa karena mereka dapat mempelajari praktik komunikasi secara langsung dari profesional di bidangnya.

