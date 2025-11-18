Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |12:00 WIB
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim dosen MNC University yang diketuai oleh Febi Ramadhani Rusdin, dosen Program Studi Sains Komunikasi, melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Pendanaan 2025 melalui kegiatan bertajuk “Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi Melalui Inovasi Berbasis Komunitas” di Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta.

Program ini mengacu pada kebijakan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berbasis budaya, ekonomi, dan inovasi sosial.

Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat yang diundang secara resmi, yaitu Ketua RW, perwakilan Ketua RT dari setiap RW, Ketua dan anggota TPP PKK, Ketua Karang Taruna Unit RW, serta Ketua dan anggota Sanggar Kreativitas Masyarakat di Kelurahan Karet Kuningan.

Tiga Materi Utama Pelatihan

Kegiatan pengabdian ini menghadirkan tiga sesi inti yang disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam upaya revitalisasi budaya Betawi:

1. Pelatihan Digitalisasi Seni dan Budaya

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/65/3182418/mnc_university-tZfP_large.jpeg
Semangat Sumpah Pemuda di Era Digital, MNC University Ajak Generasi Muda Berinovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463/mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/65/3181461/mnc_university-21Cr_large.jpeg
Mahasiswa MNC University Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181072/mnc_univeristy-srMq_large.jpg
MNC University dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Teken Kerjasama Penguatan Pendidikan Vokasi di Gebyar Expo SMK 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/65/3181067/mnc_univeristy-5nNr_large.jpg
Perkuat Kompetensi Akuntansi Berstandar Global, MNC University Gandeng Institute of Singapore Chartered Accountants
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180354/mnc_univeristy-Pdho_large.jpg
MNC University Fasilitasi KOLlab Gelar ‘Mastering Social Media 1.0’ untuk Tingkatkan Kompetensi Kreator Muda
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement