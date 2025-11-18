MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi

JAKARTA – Tim dosen MNC University yang diketuai oleh Febi Ramadhani Rusdin, dosen Program Studi Sains Komunikasi, melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Pendanaan 2025 melalui kegiatan bertajuk “Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi Melalui Inovasi Berbasis Komunitas” di Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta.

Program ini mengacu pada kebijakan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berbasis budaya, ekonomi, dan inovasi sosial.

Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat yang diundang secara resmi, yaitu Ketua RW, perwakilan Ketua RT dari setiap RW, Ketua dan anggota TPP PKK, Ketua Karang Taruna Unit RW, serta Ketua dan anggota Sanggar Kreativitas Masyarakat di Kelurahan Karet Kuningan.

Tiga Materi Utama Pelatihan

Kegiatan pengabdian ini menghadirkan tiga sesi inti yang disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam upaya revitalisasi budaya Betawi:

1. Pelatihan Digitalisasi Seni dan Budaya