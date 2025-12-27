Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Pendaftaran Sekolah Kedinasan Poltekpin 2026 Dibuka?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |07:37 WIB
Kapan Pendaftaran Sekolah Kedinasan Poltekpin 2026 Dibuka?
Kapan Pendaftaran Sekolah Kedinasan Poltekpin 2026 Dibuka? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Banyak calon taruna menantikan kepastian jadwal pendaftaran Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) tahun 2026. Poltekpin sendiri merupakan lembaga pendidikan kedinasan hasil penggabungan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip).

Sebagai institusi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum), Poltekpin menawarkan berbagai fasilitas unggulan layaknya sekolah kedinasan lainnya. Taruna akan memperoleh pendidikan dengan biaya penuh dari negara, tinggal di asrama, serta memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah lulus.

Perkembangan Terbaru Poltekpin

Saat ini, Poltekpin masih berada dalam tahap penyesuaian pascamerger. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan merupakan hasil pengalihan dari Poltekim dan Poltekip, dengan fokus keilmuan pada bidang Keimigrasian dan Ilmu Pemasyarakatan.

Ke depan, Poltekpin akan mengembangkan rumpun keilmuan hukum terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kemenkum. Rencananya, terdapat empat program studi baru yang akan dibuka, yakni Pembangunan Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, serta Administrasi Hukum Umum.

Direktur Poltekpin, Odi Jarodi, menyampaikan bahwa proses transisi masih terus berjalan, termasuk penyesuaian kurikulum, mahasiswa, serta pemenuhan tenaga pendidik. Ia menjelaskan, setiap program studi idealnya memiliki minimal lima dosen tetap. Dengan rencana empat prodi baru, Poltekpin membutuhkan setidaknya 20 dosen untuk memenuhi standar tersebut.

Saat ini, kebutuhan tersebut masih dalam tahap pemenuhan dan menjadi fokus utama pengelola kampus sebelum pembukaan penerimaan mahasiswa baru.

Jadwal Pendaftaran Poltekpin 2026

Meski proses penggabungan telah dilakukan sejak 2024, Poltekpin tidak membuka pendaftaran mahasiswa baru pada 2025 karena masih menjalani masa transisi internal. Namun, kabar baiknya, pendaftaran direncanakan akan dibuka mulai tahun 2026.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
