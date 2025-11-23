Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG

JAKARTA – Cara dan syarat mendaftar sekolah kedinasan STMKG. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang berada di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). STMKG berfokus pada pendidikan dan pelatihan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar STMKG:

1. Persyaratan Umum

a. Pria/Wanita, Warga Negara Indonesia.

b. Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dapat berkacamata dengan lensa spheris maksimal minus (-) 4 D dan lensa silindris maksimal minus (-) 2 D, serta bersedia melakukan pengobatan LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) dengan biaya sendiri apabila diterima/lulus seleksi.

c. Berusia tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September 2025.

d. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan.

e. Bebas narkoba, dibuktikan dengan tes kesehatan.

f. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain.

g. Tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita, dengan berat badan seimbang.

h. Bersedia bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i. Khusus peserta afirmasi, persyaratan tambahan sebagai berikut:

Memiliki akta kelahiran dan domisili sesuai identitas KTP/KK di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku.

Telah menyelesaikan pendidikan SD/SMP/SMA atau sederajat di provinsi-provinsi tersebut.

Peserta afirmasi Orang Asli Papua (OAP) wajib memiliki rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Ketua/Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)

2. Persyaratan Akademik