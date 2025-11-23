Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |14:21 WIB
Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG
Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cara dan syarat mendaftar sekolah kedinasan STMKG. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang berada di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). STMKG berfokus pada pendidikan dan pelatihan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar STMKG:

1. Persyaratan Umum

a. Pria/Wanita, Warga Negara Indonesia.
b. Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dapat berkacamata dengan lensa spheris maksimal minus (-) 4 D dan lensa silindris maksimal minus (-) 2 D, serta bersedia melakukan pengobatan LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) dengan biaya sendiri apabila diterima/lulus seleksi.
c. Berusia tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September 2025.
d. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan.
e. Bebas narkoba, dibuktikan dengan tes kesehatan.
f. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain.
g. Tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita, dengan berat badan seimbang.
h. Bersedia bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
i. Khusus peserta afirmasi, persyaratan tambahan sebagai berikut:

  • Memiliki akta kelahiran dan domisili sesuai identitas KTP/KK di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku.
  • Telah menyelesaikan pendidikan SD/SMP/SMA atau sederajat di provinsi-provinsi tersebut.
  • Peserta afirmasi Orang Asli Papua (OAP) wajib memiliki rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Ketua/Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)

2. Persyaratan Akademik

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182344/sekolah_kedinasan-capH_large.jpg
5 Sekolah Kedinasan yang Cocok untuk Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/624/3165032/sekolah_kedinasan-XgV0_large.jpg
Apa Perbedaan Sekolah Kedinasan dan Ikatan Dinas? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/624/3164911/sekolah_kedinasan-Ah4u_large.jpg
Setelah Tes SKD Sekolah Kedinasan Selanjutnya Apa? Ini Tahapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/65/3157142/sekolah_kedinasan-pzcB_large.jpeg
Ini Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Sekolah Kedinasan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/624/3154712/sekolah-qvtV_large.jpg
Berapa Syarat Nilai Matematika untuk Daftar STIS 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/624/3154203/sekolah_kedinasan-MH2s_large.jpg
Apa Perbedaan Sekolah Kedinasan STIP dengan STPI?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement