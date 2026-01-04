Mahasiswa Cantik yang Magang Jadi SPG Ini Ternyata Miss World Vietnam 2023

JAKARTA - Siapa sangka, mahasiswa cantik yang banting setir menjadi sales promotion girl (SPG) ini adalah Miss World Vietnam 2023. Dia adalah Huynh Tran Y Nhi.

Huynh Tran Y Nhi kini tengah menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena prestasinya di dunia kecantikan, tetapi juga karena pengalamannya bekerja paruh waktu sebagai sales assistant di butik Dior di Australia sambil melanjutkan studinya.

Hal itu diketahui dalam sebuah video vlog hariannya sebagai mahasiswa internasional. Y Nhi, yang kini berusia 23 tahun, membagikan kisahnya mencari pekerjaan paruh waktu untuk mendukung pengalaman hidup dan pendidikan di luar negeri. Demikian seperti dikutip dari e.vnexpress, Minggu (4/1/2025).

(Foto: IG huynhtranynhi.1806)

Dia menceritakan bahwa dirinya mengirimkan CV ke banyak perusahaan, termasuk butik di pusat perbelanjaan dan toko kosmetik ternama di bandara, demi bisa mendapatkan peluang kerja sambil kuliah. Setelah melewati proses wawancara, Y Nhi akhirnya diterima bekerja di gerai Dior di Bandara Sydney, Australia, sebagai sales assistant paruh waktu.