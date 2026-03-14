Benchmarking Pengelolaan Kelas Internasional, MNC University Kunjungi Nusa Putra University

JAKARTA – MNC University melakukan kunjungan benchmarking ke Nusa Putra University guna mempelajari pengelolaan kelas internasional serta pengembangan program pendidikan berstandar global. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya MNC University untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa serta memperkuat langkah menuju internasionalisasi kampus.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 13 Maret 2026 di Ruang Meeting Lantai 6 Gedung B Nusa Putra University ini menjadi forum diskusi strategis bagi kedua perguruan tinggi untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan program internasional di lingkungan pendidikan tinggi.

Dalam sesi diskusi, kedua institusi juga membahas berbagai peluang kolaborasi, mulai dari pengembangan riset bersama, penyelenggaraan konferensi internasional, hingga strategi penguatan branding institusi di tingkat global.

Sekretaris Nusa Putra University, CSA. Teddy Lesmana, menyambut baik kunjungan benchmarking yang dilakukan oleh MNC University. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik untuk saling berbagi pengalaman dalam pengembangan program internasional di perguruan tinggi.

“Kami menyambut baik kunjungan dari MNC University yang melakukan benchmarking terkait program internasionalisasi di Nusa Putra. Banyak hal yang kami diskusikan, mulai dari best practice pengelolaan kelas internasional hingga strategi membangun reputasi kampus di tingkat global,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa antusiasme dari delegasi MNC University menunjukkan komitmen kuat untuk mengembangkan program internasional yang lebih kompetitif di masa depan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University, Iwan Gunawan, menyampaikan bahwa Nusa Putra University telah memiliki reputasi yang baik dalam pengelolaan program internasional, khususnya kelas internasional.