Mahasiswa MNC University Kunjungan Industri dan Kuliah Umum di BCA KCU City Tower

JAKARTA - Mahasiswa MNC University mengikuti kegiatan kunjungan industri dan kuliah umum di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) KCU City Tower, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya MNC University dalam memperkuat pengalaman belajar berbasis industri serta memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia perbankan dan layanan keuangan profesional.

Sebanyak 60 mahasiswa dari berbagai program studi mengikuti kegiatan ini, di antaranya mahasiswa Prodi Manajemen dan Sains Komunikasi dari kelas reguler maupun excellence. Kegiatan ini juga terintegrasi dengan beberapa mata kuliah seperti Manajemen Strategis, Esensi Pemasaran, Integrated Marketing Communication, hingga Pemahaman Bisnis.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mendapatkan pembekalan langsung dari praktisi perbankan BCA, yaitu VP Transactional Banking BCA David Chandrawan, Pimpinan Cabang Utama BCA KCU City Tower Cecep Sopwan Hadi, Kepala Operasional BCA KCU City Tower Wibisana Handoko, serta Kepala Kantor Cabang BCA Wahid Hasyim Dewi Nurngaeni.

Para narasumber membagikan wawasan mengenai sistem pelayanan perbankan, strategi bisnis, transformasi layanan keuangan, hingga pengalaman profesional di industri perbankan nasional. Suasana diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme mahasiswa yang aktif bertanya dan berdialog langsung dengan para praktisi.

Selain sesi kuliah umum, mahasiswa juga diajak melakukan observasi langsung ke banking hall untuk melihat proses pelayanan customer service, teller, serta berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung transaksi perbankan modern di BCA.