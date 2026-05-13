HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University dan Forum OSIS DKI Jakarta Gelar Jakarta Youth Achievement Award 2026, Dihadiri Wamendikdasmen

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |15:19 WIB
MNC University dan Forum OSIS DKI Jakarta Gelar Jakarta Youth Achievement Award 2026, Dihadiri Wamendikdasmen
MNC University dan Forum OSIS DKI Jakarta gelar Jakarta Youth Achievement Award 2026. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA MNC University berkolaborasi dengan Forum OSIS DKI Jakarta menggelar puncak acara Jakarta Youth Achievement Award di Auditorium 1 MNC University pada Rabu (13/5/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat.

Jakarta Youth Achievement Award di Auditorium 1 MNC University digelar sebagai langkah nyata MNC University dalam mendukung dan memberikan apresiasi kepada para pengurus OSIS di DKI Jakarta.

MNC University dan Forum OSIS DKI Jakarta gelar Jakarta Youth Achievement Award 2026

1. Gelar Jakarta Youth Achievement Award 2026

Agenda Jakarta Youth Achievement Award 2026 berisi Talkshow Motivasi serta pemberian penghargaan kepada segenap para pengurus OSIS. Acara ini mengusung tema “Empowering Student Voices, Shaping Future Leaders”.

Selain itu, acara Jakarta Youth Achievement Award 2026juga dilatarbelakangi oleh minimnya pengakuan dan sertifikat kegiatan organisasi dalam proses seleksi PTN jalur SNPB (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) yang tidak diakui sebagai prestasi.

2. Dihadiri Wamendikdasmen

Ajang penghargaan dan apresiasi kontribusi bagi para pengurus OSIS itu dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat. Selain itu, hadir pula Anggota Komisi VI DPRD RI, Ida Fauziyah dan Rektor MNC University, Dr. Dendi Pratama.

Atip Latipulhayat yang menjadi pembicara tamu dalam agenda tersebut mengungkapkan bahwa menjadi pengurus OSIS merupakan satu kriteria penilaian dalam prestasi dan sinergi akademik.

“Ya, justru tadi sudah saya sampaikan, OSIS ini sangat penting sekali bahkan salah satu kriteria penilaian untuk prestasi sinergi akademik adalah pengurus OSIS,” kata Atip saat diwawancarai di MNC University, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, bergabung ke OSIS menjadikan para siswa mendapatkan poin prestasi dalam proses seleksi naiknya jenjang pendidikan. Apalagi, jika siswa tersebut pernah menjabat sebagai ketua OSIS.

“Dalam hal ini adalah ketua OSIS. Jadi bagi ketua OSIS itu mereka memiliki poin untuk jalur prestasi kalau dia masuk ke jenjang pendidikan yang di atas, semuanya dari SMP ke SMA,” ucap dia.

 

