MNC University Dukung SCORENCE 5.0, Perkuat Kepemimpinan dan Wawasan Pelajar

JAKARTA – MNC University mendukung penyelenggaraan SCORENCE 5.0 (Student Council Conference) yang digelar oleh OSIS SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin berkolaborasi dengan Duta SMA dan MNC University pada Sabtu, 9 Mei 2026 di Auditorium MNC University, Kedoya.

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta dari siswa SMA/SMK sederajat se-Jabodetabek ini menjadi wadah konferensi dan sarasehan pelajar untuk membahas berbagai isu terkini, memperluas wawasan, serta memperkuat kepemimpinan generasi muda.

Acara dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin, Setyo Rukmi Anggorowati, serta dihadiri Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Temu Rahayu C, Ketua Komite SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin Nining S., dan Direktur PMB, Branding, dan Marketing MNC University Muhammad Rezki Oktavianoor.

Dalam sambutannya, Setyo Rukmi Anggorowati menyampaikan bahwa SCORENCE merupakan agenda tahunan OSIS SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-5.

“SCORENCE adalah acara konferensi dan sarasehan pelajar tingkat SMA/sederajat yang membahas isu-isu terupdate untuk menambah wawasan siswa serta memperkuat kepemimpinan pemuda,” ujarnya.