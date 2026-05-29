Riwayat Pendidikan Erina Gudono, Baru Lulus S2 University of Pennsylvania dengan IPK 4.00

RIWAYAT pendidikan Erina Gudono menarik diulas. Sebab, dia baru memperbaruinya usai resmi lulus S2 di University of Pennsylvania, Amerika Serikat.

Tak sekadar menuntaskan pendidikan, Erina bahkan lulus dengan sempurna. Sebab, istri dari Kaesang Pangarep itu lulus dengan IPS 4.00.

Ya, nama Erina Gudono kembali menjadi sorotan publik setelah berhasil menyelesaikan pendidikan magister di University of Pennsylvania (UPenn). Istri Kaesang Pangarep tersebut diketahui lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, yakni 4.00.

Kabar bahagia itu dibagikan langsung melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, Erina tampak mengenakan toga wisuda bersama suami dan putri mereka, Bebingah Sang Tansahayu.

Erina mulai menempuh pendidikan S2 di University of Pennsylvania pada 2024 melalui program beasiswa parsial. Ia mengambil program Master of Science di School of Social Policy and Practice (SP2), salah satu fakultas bergengsi di kampus tersebut.

Selama menjalani studi di Amerika Serikat, Erina juga diketahui mengikuti program magang di UNESCO. Ia membagikan pengalaman menjalani kuliah sambil mengurus keluarga dan membesarkan anak pertamanya.

Keberhasilannya meraih IPK 4.00 pun menuai banyak pujian dari publik. Sebab, Erina dinilai menunjukkan dedikasi dan konsistensi tinggi dalam bidang akademik.