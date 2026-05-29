HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Erina Gudono, Baru Lulus S2 University of Pennsylvania dengan IPK 4.00

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |15:56 WIB
Erina Gudono resmi lulus S2 dengan IPK sempurna 4.00 di University of Pennyslavia. (Foto: Instagram/@erinagudono)
RIWAYAT pendidikan Erina Gudono menarik diulas. Sebab, dia baru memperbaruinya usai resmi lulus S2 di University of Pennsylvania, Amerika Serikat.

Tak sekadar menuntaskan pendidikan, Erina bahkan lulus dengan sempurna. Sebab, istri dari Kaesang Pangarep itu lulus dengan IPS 4.00.

Erina Gudono

1. Lulus S2 University of Pennsylvania dengan IPK 4.00

Ya, nama Erina Gudono kembali menjadi sorotan publik setelah berhasil menyelesaikan pendidikan magister di University of Pennsylvania (UPenn). Istri Kaesang Pangarep tersebut diketahui lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, yakni 4.00.

Kabar bahagia itu dibagikan langsung melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, Erina tampak mengenakan toga wisuda bersama suami dan putri mereka, Bebingah Sang Tansahayu.

Erina mulai menempuh pendidikan S2 di University of Pennsylvania pada 2024 melalui program beasiswa parsial. Ia mengambil program Master of Science di School of Social Policy and Practice (SP2), salah satu fakultas bergengsi di kampus tersebut.

Selama menjalani studi di Amerika Serikat, Erina juga diketahui mengikuti program magang di UNESCO. Ia membagikan pengalaman menjalani kuliah sambil mengurus keluarga dan membesarkan anak pertamanya.

Keberhasilannya meraih IPK 4.00 pun menuai banyak pujian dari publik. Sebab, Erina dinilai menunjukkan dedikasi dan konsistensi tinggi dalam bidang akademik.

 

Ini Pendidikan Jasmine Abeng, Anak Ririn Ekawati Wisuda di AS dengan Gelar Double Degree dan Cumlaude
Profil dan Jejak Karier Pratu Zalendra, Gugur saat Menempuh Pendidikan Pasukan Elite Denjaka
Ini Pendidikan Anggun C Sasmi, Penyanyi Cantik yang Rumahnya Dibobol Maling di Paris
Profil dan Pendidikan Muhadjir Effendy yang Diperiksa KPK soal Kuota Haji
Riwayat Pendidikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang Bertugas Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah
Ini Riwayat Pendidikan Menkes Budi Gunadi yang Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Gelar Ir
