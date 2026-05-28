Ini Rata-Rata Nilai TKA SD SMP 2026: Matematika 40 dan Bahasa Indonesia 60

HASIL Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2026 resmi diumumkan. Berdasarkan data nasional yang dirilis Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rata-rata nilai matematika masih berada di kisaran angka 40.

Rata-rata nilai TKA SD SMP 2026 untuk mata pelajaran lainnya juga sudah diumumkan. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, nilai rata-rata mencapai 60.

1. Rata-Rata Nilai TKA SD SMP 2026

Melalui unggahan Instagram resmi @Litbangdikbud, dijelaskan bahwa hasil TKA tidak hanya menjadi nilai akhir. Nilai ini juga menggambarkan capaian akademik peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

“Hasil TKA SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat resmi sudah keluar. Sobat Belajar kini dapat melihat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai gambaran capaian akademik yang telah diperoleh selama proses pembelajaran,” tulis akun Instagram resmi Litbangdikbud.

Data tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan kemampuan numerasi siswa masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Sebaliknya, kemampuan literasi dalam Bahasa Indonesia terlihat lebih baik pada kedua jenjang pendidikan tersebut.

Pada tingkat SD/MI/sederajat, rata-rata nilai Bahasa Indonesia tercatat sebesar 60,14. Bahkan, ribuan siswa berhasil memperoleh nilai sempurna 100.

Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/sederajat, nilai rata-rata Bahasa Indonesia sedikit lebih tinggi. Nilainya mencapai 60,83.

Berbeda dengan hasil Bahasa Indonesia, capaian matematika masih relatif rendah. Pada tingkat SD/MI/sederajat, rata-rata nilai matematika berada di angka 43,41. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs/sederajat, rata-rata nilainya turun menjadi 40,34.