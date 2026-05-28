HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Pakai AI di Forum Dunia di ISPPD 2026 Denmark, Ini Kronologinya

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |16:19 WIB
Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Pakai AI di Forum Dunia di ISPPD 2026 Denmark. (Foto: Freepik)
DUNIA akademik Indonesia tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan pemalsuan riset yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia. Peristiwa itu terjadi di konferensi internasional International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Copenhagen, Denmark, pada 17–21 Mei 2026.

Kasus ini viral di media sosial setelah sejumlah peneliti mengungkap dugaan penggunaan data palsu berbasis kecerdasan buatan (AI). Selain itu, peneliti ini dituding juga melakukan pemalsuan identitas, hingga pencantuman nama peneliti fiktif dalam presentasi ilmiah.

Pemalsuan penelitian

1. Kronologi Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Pakai AI

Dilansir dari unggahan akun Instagram @w.o.d.d, kasus ini pertama kali ramai dibahas usai unggahan peneliti Indonesia di media sosial yang mengaku menemukan kejanggalan saat konferensi berlangsung. Dugaan awal muncul ketika salah satu peserta disebut beberapa kali tampil dalam sesi berbeda dengan identitas, name tag, dan afiliasi institusi yang berbeda. Modus tersebut disebut dilakukan hanya dengan mengganti jilbab dan kartu identitas konferensi.

Kecurigaan kemudian berkembang ke materi penelitian yang dipresentasikan. Sejumlah pihak menilai riset yang dibawa terduga pelaku tidak masuk akal dan diduga merupakan hasil fabrikasi data menggunakan AI.

Penelitian disebut mencantumkan lokasi riset di berbagai negara seperti Peru, Ethiopia, Guatemala, Bangladesh, Nepal, hingga Sudan Selatan. Namun, tidak ada kolaborator lokal maupun keterangan persetujuan etik penelitian.

Beberapa nama yang ramai disebut dalam kasus ini antara lain Rifaldy Fajar, Prihantini, dan Rini Winarti. Mereka diduga menggunakan lembaga riset yang tidak jelas keberadaannya sebagai afiliasi penelitian. Dugaan lainnya, riset itu dipakai untuk memperoleh travel grant atau dana perjalanan agar mengikuti konferensi internasional secara gratis.

 

