Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Erina Gudono Lulus S2 dengan IPK Sempurna 4.00 di University of Pennsylvania

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |16:50 WIB
Erina Gudono Lulus S2 dengan IPK Sempurna 4.00 di University of Pennsylvania
Erina Gudono resmi lulus S2 dengan IPK sempurna 4.00 di University of Pennyslavia. (Foto: Instagram/@erinagudono)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari Erina Gudono. Istri Kaesang Pangarep tersebut resmi menyelesaikan pendidikan magister di University of Pennsylvania (UPenn), Amerika Serikat, dengan capaian IPK sempurna yakni, 4.00.

Momen kelulusan itu dibagikan langsung oleh Erina melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat mengenakan toga wisuda bersama keluarga tercinta.

Erina Gudono

1. Lulus dengan IPK Sempurna

Erina mulai menempuh program pascasarjana di University of Pennyslavia, Amerika Serikat pada 2024. Dia berkuliah di sana melalui program beasiswa parsial.

Mantu Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo, itu mengambil program Master of Science di School of Social Policy and Practice (SP2). Kini, Erina sudah menyelesaikan studinya pada Mei 2026.

Erina Gudono

Momen wisuda Erina Gudono turut dihadiri sang suami, Kaesang Pangarep, dan putri mereka, Bebingah Sang Tansahayu. Unggahan itu sontak menarik perhatian publik dan mendapat banyak ucapan selamat dari warganet.

Erina mengungkapkan rasa syukur setelah berhasil menuntaskan studi magisternya di salah satu universitas bergengsi dunia tersebut. Capaian IPK 4.00 menjadi sorotan karena menunjukkan prestasi akademik yang sangat tinggi selama masa perkuliahan.

Selain fokus pada studi, Erina juga diketahui menjalani aktivitas lain seperti magang di UNESCO. Dia membuat perjalanannya selama menempuh pendidikan semakin menantang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/65/3218164//azriel-8zg5_large.jpg
Riwayat Pendidikan Azriel Hermansyah yang Baru Wisuda S2 di UNAIR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/65/3217410//pratama_arhan-uk51_large.jpg
Tuntaskan Pendidikan S1, Pratama Arhan Siap Ambil S2 Ilmu Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/340/3213447//kaesang-7QHC_large.jpg
Kaesang Minta Kader PSI Kolaborasi dengan Partai Lain Termasuk Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/65/3210243//agatha-Ysob_large.jpg
Alasan Agatha Chelsea Pilih Kuliah di Harvard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/612/3206860//felicia-wHFd_large.jpg
Profil dan Potret Felicia Tissue, Mantan Pacar Kaesang Pangarep yang Kini Dilamar Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/33/3206632//felicia_tissue-FTAM_large.jpg
Felicia Tissue, Mantan Pacar Kaesang Pangarep Resmi Dilamar Sang Kekasih
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement