Erina Gudono Lulus S2 dengan IPK Sempurna 4.00 di University of Pennsylvania

KABAR bahagia datang dari Erina Gudono. Istri Kaesang Pangarep tersebut resmi menyelesaikan pendidikan magister di University of Pennsylvania (UPenn), Amerika Serikat, dengan capaian IPK sempurna yakni, 4.00.

Momen kelulusan itu dibagikan langsung oleh Erina melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat mengenakan toga wisuda bersama keluarga tercinta.

1. Lulus dengan IPK Sempurna

Erina mulai menempuh program pascasarjana di University of Pennyslavia, Amerika Serikat pada 2024. Dia berkuliah di sana melalui program beasiswa parsial.

Mantu Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo, itu mengambil program Master of Science di School of Social Policy and Practice (SP2). Kini, Erina sudah menyelesaikan studinya pada Mei 2026.

Momen wisuda Erina Gudono turut dihadiri sang suami, Kaesang Pangarep, dan putri mereka, Bebingah Sang Tansahayu. Unggahan itu sontak menarik perhatian publik dan mendapat banyak ucapan selamat dari warganet.

Erina mengungkapkan rasa syukur setelah berhasil menuntaskan studi magisternya di salah satu universitas bergengsi dunia tersebut. Capaian IPK 4.00 menjadi sorotan karena menunjukkan prestasi akademik yang sangat tinggi selama masa perkuliahan.

Selain fokus pada studi, Erina juga diketahui menjalani aktivitas lain seperti magang di UNESCO. Dia membuat perjalanannya selama menempuh pendidikan semakin menantang.